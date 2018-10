Emilia-Romagna in festa

Descrizione evento: A Fiorenzuola D'Arda (PC) in Piazza Molinari

STREET FOOD ALLA FIERA DI SAN FIORENZO

Venerdì 19, sabato 20 domenica 21 ottobre, le specialità gastronomiche dei food truck



La tradizionale Fiera di San Fiorenzo è più… gustosa!

A partire dalle ore 18 di venerdì 19, i truck food, i coloratissimi furgoncini-cucina diventati icona dello street food in tutto il mondo, apriranno le loro cucine in Piazza Molinari per produrre tante golosità da gustare passeggiando tra un banco e l’altro, oppure comodamente seduti ai tavolo, in un’atmosfera conviviale, accompagnata da buona musica e dai gesti spettacolari degli chef on the road.

Gli immancabili arrosticini d'Abruzzo, i golosi hamburger gourmet, le olive ascolane, la paella, specialità messicane e ancora gnocco fritto, piadine e primi piatti e tante altre specialità da gustare in compagnia di una fresca birra artigianale di ottima qualità. E non mancheranno nemmeno le proposte gluten free.



Tutte le serate saranno supportate da un’adeguata colonna sonora per l’aperitivo, la cena e il dopocena di giovani e famiglie: in più sabato vi aspetta la diretta radiofonica di Radio Malvisi Network.



Per i più golosi, nelle giornate di sabato e domenica l'offerta gastronomica si amplia: stand di prodotti gastronomici tipici-dalla focaccia genovese alle immancabili frittelle - e bancarelle di artigianato in Via Gramsci e in Via XX Settembre.



In Corso Garibaldi, sabato e domenica, l'appuntamento è, invece, come ogni anno con gli stand di “Bio&Natura”- Colori, profumi e sapori della terra- Qualificati prodotti naturali per la cura del corpo e l’alimentazione, cosmetici naturali, produzioni delle aziende agricole tra miele, marmellate, tisane, spezie, riso, formaggi bio, aceto, vino, frutta e ortaggi di stagione etc. e artigianato a tema naturalistico.



Per Info:

Edicta Eventi 0521921346

Maria Lombardi 347 7714041

edictamercati@edicta.net

Link all’evento: https://www.facebook.com/events/238234210372890/