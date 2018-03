Emilia-Romagna in festa

Descrizione evento: *** SABATO 31 MARZO 2018 ***

Bimbo In Trekking -- > escursione per famiglie !!

*******************************************************

"Il Sentiero Degli Gnomi:

Immersi nel bosco magico tra natura e fantasia"

Bagno di Romagna (FC)

di Camminate Fotografiche

in collaborazione con La tribù dei piedini verdi





Inizia la collaborazione tra due fantasiosi ed originali gruppi escursionistici che decidono di unire la loro passione per la montagna e il cammino al divertimento di tutti,

per dare la possibilità anche a famiglie con bimbi piccoli di godere al meglio della natura che ci circonda !!



La tribù dei piedini verdi e Camminate Fotografiche partono a tutta birra con una grande festa ai margini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi !

Vi porteremo in un mondo fatto di piccoli e simpatici abitanti del bosco e verdi sentieri . . .

Sì perché, se siamo fortunati ed attenti, potremmo vedere all’opera Gnomo Bagnòlo e i suoi amici mentre tagliano la legna o raccolgono qualche erba curativa . . .



Preparate gli scarponcini per questa facile passeggiata adatta a tutti tra i sentieri e gli alberi del Bosco dell'Armina.

Impareremo a viverlo più da vicino con gli occhi di un bambino . . .

aiutati da una Guida Ambientale!



Tutto il percorso e le attività di educazione ambientale saranno infatti accompagnate da una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) che ci aiuterà a capire, osservare e conoscere meglio tutto ciò che troveremo sui nostri passi . . .



. . . In più un fotografo immortalerà i momenti più emozionanti della giornata regalandovi un reportage meraviglioso di questa escursione indimenticabile !





Difficoltà: 1 PIEDINO = uscita adatta a bimbi di tutte le età !

Lunghezza percorso: 2 Km circa



-- > NON adatto ai passeggini





Programma:

? Ore 15:30

Incontro a Bagno di Romagna e partenza per la passeggiata

? Ore 17:30 circa fine attività





**********************************************



Prezzo Adulti: 15 Euro

Prezzo Bimbo: 5 Euro

>> promozione famiglia <<

>per 2 adulti in accompagnamento a 1 bimbo, il bimbo non paga <





-- > PRENOTAZIONI <--

(info e prezzi)

per messaggio privato a :

Camminate Fotografiche o La tribù dei piedini verdi

per mail: camminatefotografiche@gmail.com

per tel: 3803194462 - 3899950243



************************************************



COSA PORTARE:

- scarponcini o scarpe da ginnastica

- acqua

- merenda

- abbigliamento a strati

- berrettina

- cambio da lasciare in auto







>> Le guide si riservano il diritto di modificare il percorso dell’escursione qualora lo ritengano necessario e di escludere persone non adeguatamente equipaggiate o che non abbiano effettuato la prenotazione <<



*************************************************************



Al seguito:



Consuelo Tarini

Guida Ambientale Escursionistica

Associata AIGAE Coordinamento Marche

assicurata e autorizzata all'esercizio della professione

in applicazione della Legge Regionale Marche n.4 del 07/08/2013 e succ. modifiche.

-> https://www.facebook.com/consu.mod



Simone Antonelli Travel & Photography

Fotografo Professionista

-> www.facebook.com/SimoneAntonelliPhotography

-> www.simoneantonelliphotography.com