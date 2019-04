Emilia-Romagna in festa

Descrizione evento: Una ricetta imperdibile accompagnata dal contorno ideale. L’ex concorrente di Masterchef Denise Delli accompagnerà il pubblico durante lo show-cooking in programma sabato 6 aprile, a partire dalle 17:00 a Carpi. Un piatto a base di carne unico nel suo genere, accompagnato da un delicatissimo contorno di verdure, delizierà il palato e i sensi di tutti i partecipanti. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, coinvolgerà gli ospiti nella realizzazione delle ricette e in seguito nell’assaggio dei piatti preparati.

Denise Dellicondurrà il pubblico nella realizzazione di una ricetta tipicamente toscana, come lei, rivisitata per l’occasione. Il piatto principale sarà il Tonno del Chianti, accompagnato da un delicato contorno verde, che richiama i colori della bella stagione in arrivo.

Il nome può trarre in inganno: si tratta di un piatto a base di maiale e la ricetta tradizionale prevede una preparazione della carne molto lunga proprio per dargli la consistenza tipica della carne di tonno. Però, in occasione di questo evento, Denise ha reinventato la ricetta in modo da rendere il risultato finale ugualmente delicato in tempi ridotti e delizioso grazie ad una nota di colore e di innovazione.