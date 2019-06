Emilia-Romagna in festa

Descrizione evento: Non è un paese per giovani – Il cinema raccontato attraverso la radio

Giovanni Veronesi e Massimo Cervelli a Musica in Castello 2019

Silvia Olari & The Black Barber

Sabato 8 Giugno, ore 21,30 – Roccabianca (PR), cortile del Castello di Roccabianca

In caso di maltempo: Castello di Roccabianca



Non è un paese per giovani: arriva anche sul palcoscenico della rassegna estiva Musica in Castello l’indagine sulla fuga dei cervelli della toscanissima coppia Giovanni Veronesi e Massimo Cervelli che, su Radio2, chiamano ogni giorno i ragazzi che hanno deciso di lasciare l’Italia per cercare fortuna all’estero.

Con il titolo che omaggia il programma radiofonico di successo, sabato 8 giugno alle 21.30 nell’antica corte del Castello di Roccabianca (in caso di maltempo, nelle sale del maniero), è protagonista il cinema raccontato attraverso la radio, l’attualità, le grandi e piccole storie quotidiane dalle sceneggiature alla realtà o viceversa. E come a Radio2, dove si parla, si riflette, si ascolta musica, si sorride parecchio, così sarà anche in questo speciale appuntamento a Musica in Castello, ad ingresso libero. Massimo Cervelli grande speaker radiofonico intervista Giovanni Veronesi, sceneggiatore che ha scritto per Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini, facendo anche qualche cameo nei film che per loro. Veronesi ha raggiunto il successo come regista con Che ne sarà di noi, Manuale d'amore (nel 2006, Nastri d'Argento: David di Donatello per la migliore sceneggiatura), Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi, Italians, Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso e Manuale d'amore 3.

L'iniziativa è organizzata, nell'ambito di Musica in Castello, da Piccola Orchestra Italiana con il patrocinio del Comune di Roccabianca e l'ospitalità della famiglia Scaltriti proprietaria del Castello di Roccabianca che apre le porte del maniero all'evento.

Veronesi è tornato recentemente alla commeia con il film Moschettieri del re - La penultima missione, un’avventurosa commedia che vede come protagonisti la leggendaria banda di moschettieri, D’Artagnan, Porthos, Aramis e Athos.

Cervelli ha iniziato a Radio One arrivando dritto a Radio2 dove conduce programmi di intrattenimento di successo da oltre13 anni. Tra i più noti e longevi Gli Spostati in coppia con Roberto Gentile e Effetto Notte in coppia con Lorenzo Scoles.

C'è anche bella musica, durante la serata, con Silvia Olari cantautrice italiana originaria di Noceto: in tanti ricordano la sua partecipazione all'ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Uscita dalla scuola ha firmato un contratto con la Warner Music Italy. Suoi brani Fino all'anima, Lost in yourself e l'album Libera da. Alcuni anni fa, Silvia Olari ha aderito anche all'iniziativa benefica Amiche per l'Abruzzo, promossa da Laura Pausini per raccogliere fondi per aiutare la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto in Abruzzo. Ha preso parte al tour teatrale di Enzo Iacchetti e poi all'album di Iacchetti Acqua di Natale, il cui ricavato servirà per costruire una diga in Kenya.



In caso di maltempo: Castello di Roccabianca





La raccolta fondi di Musica in Castello 2019 è per Libera contro le mafie di Don Luigi Ciotti.



La rassegna “Musica in Castello” è firmata da Piccola Orchestra Italiana con la direzione artistica di Enrico Grignaffini.



Sostengono e contribuiscono alla rassegna

Main Sponsor: Conad, Europool.

Sponsor: Synthesis, Pomì, Emc2, EmmeQu, centro Cardinal Ferrari Santo Stefano Riabilitazioni, Dulevo International, Aura, Proges, DataConSec, Studio Dott. Giovanni Tancredi, Birrificio Farnese, Rastelli Scavi, Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense.

Sponsor Tecnici: Cantine Bonelli, Ubik, Dragomanno, Len, Comeser, Dedeho, Xonne, GruppoInfor, Water Time, Ip4Work.

Media Partner: Gazzetta di Parma, Radio Bruno.

Progetto grafico: architetto Teresa Maria Gardoni



Proposte per vivere il territorio con promozioni offerte da: Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto; Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli per visite ai manieri con card; Bici Shop Salsomaggiore Terme per noleggio biciclette; Il Rigoletto, Verdi, Mezzadri, tre ristoranti della famiglia Mezzadri per pranzi e cene convenzionati; Centro Benessere Terme Berzieri di Salsomaggiore Terme per percorsi benessere; Spatium la Spa delle Terme di Tabiano; piscina Guatelli di Fidenza e piscina FontaBeach di Fontanellato per sport e relax.



Per informazioni sugli spettacoli:

Piccola Orchestra Italiana

WhatsApp 3481234317

info@piccolaorchestraitaliana.it

www.musicaincastello.it



Ufficio Stampa

Francesca Maffini

Tw @fmfeye



Il presente comunicato è stato autorizzato da Piccola Orchestra Italiana organizzatore della rassegna e dal Direttore Artistico Enrico Grignaffini. L’Ufficio Stampa declina ogni responsabilità in caso di variazioni, inesattezze o variazioni.