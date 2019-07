Emilia-Romagna in festa

Descrizione evento: Nuovo musical all'Oltremare Theatre

Riccione come Broadway

Riccione come Broadway e Hollywood. Nell’Oltremare Theatre arriva MOVIE, il musical novità 2019, a partire dal 23 giugno, dedicato a audience di tutte le età e tutte le nazionalità, perché il linguaggio della musica e dell’arte non ha confini!



Ballerini e performer di altissimo livello, diretti e coreografati da Elena Ronchetti,condurranno gli spettatori in un viaggio di 70 minuti di emozione e magia.



Uno spettacolo che strizza l’occhio alla grande commedia musicale e al mondo del cinema, dai film d’animazione agli Oscar, su uno dei palcoscenici più particolari d’Italia. Oltremare Theatre, infatti, è l’unico teatro che abbina 120 metri quadrati di palco a un gigantesco schermo da 600 mq, in un mix unico di arte, musica e tecnologia, per volare al di là di ogni immaginazione.



Il musical va in scena due volte a settimana a giugno, tre volte a settimana tra luglio e agosto e poi anche di sera (11 e 21 luglio, 11 e 25 agosto).