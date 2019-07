Emilia-Romagna in festa

Descrizione evento: L'incontro di due culture diverse: quella romagnola e quella abruzzese si sono fuse per dare origine a un evento gastronomico originale sia nei contenuti culinari che organizzativi: Stand Gastronomico con specialità tipiche della Cucina Romagnola e Abruzzese. Prodotti e Vini Tipici delle due Regioni. Pasta Al Mattarello. Specialità della Festa Arrosticini Abruzzesi cotti alla brace. Fornitissimo Bar. Mostre. Animazione e Gonfiabili giganti per bambini. Iniziative sportive e intrattenimenti per Famiglie. Concerti. Sfilate di Moda . Eventi dedicati agli animali e ai Giovani. Corsa-camminata riservata alle donne. Mercatini e novità di quest’anno ‘LA VIA DELLE ARTI’: mostra-esposizione di pittori, acquerellisti, scultori, mosaicisti, hobbysti, e artigiani.

La festa si svolge nell’ampio e accogliente Parco Mita, in mezzo a tanto verde e mangiando all’aperto… Sotto Le Stelle.