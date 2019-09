Emilia-Romagna in festa

Descrizione evento: L’appuntamento

Creatività e grinta in cucina per l’inaugurazione del nuovo Scavolini Store San Giorgio di Piano sabato 28 settembre. La ChefAntonella Iannone darà vita a due piatti semplici da preparare e gustosi da assaporare: un cappuccino di piselli in bicchiere e una morbida focaccia di zucca e rosmarino. Dalle ore 16.00 il pubblico avrà la possibilità di partecipare ad uno show-cooking gratuito e vivere un’esperienza culinaria a 360°. Dopo aver aiutato Antonella nella realizzazione dei piatti, gli ospiti potranno stuzzicare le prelibatezze preparate.



L’ospite speciale

Nata e vissuta in Trentino, ma cresciuta con i profumi e i sapori del sud! Antonella Iannone si è appassionata alla cucina alla ‘veneranda’ età di 33 anni, passando prima dall’informatica bancaria per poi capire che doveva seguire il suo cuore e verso i fornelli! Solare, estroversa, intraprendente, emotiva, tante sfumature ma un’unica grande passione: la cucina. Fin da piccola raccoglieva in un quaderno le ricette di nonne e zie per poi provare a replicarle. La passione ha aiutato Antonella a scoprire nuovi ingredienti e nuovi sapori, ampliando così le sue conoscenze nel mondo culinario. Per lei la cucina è un continuo stimolo di idee da mettere sia nel piatto che nella vita. Nei piatti cerca di trasmettere anche la passione per tutto ciò che trova originale, creando piatti belli da vedere ma soprattutto buoni da mangiare!



Il tema e la ricetta

A volte le ricette nascono all’improvviso, in base a un’esigenza, a ciò che c’è in frigo o dalla voglia di sperimentare un nuovo ingrediente.In occasione dello show-cooking, la Chef Antonella Iannone porterà in tavola due ricette semplici, alla portata di tutti e con ingredienti facili da reperire. Dei piselli saltati in padella e frullati daranno vita a un cremoso cappuccino verde servito in una tazzina di vetro e decorato con una spuma al formaggio. Dopo questa entré Antonella si sporcherà le mani preparando un soffice impasto mescolando farina, acqua tiepida e olio a del rosmarino e della zucca resa a purea. Trascorso il tempo di lievitazione e quello della cottura in forno, sarà pronta per essere servita e mangiata ancora calda. Detto, fatto: ecco due ricette semplicemente facili e deliziose!