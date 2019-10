Emilia-Romagna in festa

Descrizione evento: Profumi e Sapori d’autunno in crociera sul Po Navigazione sul Po a bordo della splendida Motonave Stradivari con pranzi tematizzati a bordo 13 ottobre - 17 novembre - 8 dicembre (Immacolata) - 25 dicembre (Natale) IMBARCO: BORETTO (RE) - ORE 12:30 Si parte dai luoghi del Mondo Piccolo di Guareschi (le terre di Peppone Don Camillo) e si naviga indietro nel tempo verso Gualtieri fino alla deliziosa casetta del pittore Ligabue adagiata sulle sponde del Po 5 domeniche all'insegna del relax e della buona cucina per dare il benvenuto all'autunno con i colori del Po, attraverso minicrociere in battello, alla scoperta di una natura incontaminata e di una cucina tradizionale e genuina Dai tipici e gustosi salumi locali DOP, alle tradizionali paste ripiene rigorosamente fatte in casa (i tradizionali tortelli di zucca o di Spalla Cotta o di Erbette e i caratteristici cappelletti in brodo), dagli arrosti e bolliti della tradizione alle torte caserecce passando per i vini DOC delle terre Emiliane, tutto ricorda il passato, la storia, le origini, la natura. Una vera e propria celebrazione dei sapori tradizionali del territorio della bassa in un ambiente che pur essendo ricercato, conserva quel sapore “casalingo” che trasmette un calore unico. La navigazione sarà accompagnata dal commento appassionato del nostro brillante Capitano, storico uomo di fiume PROGRAMMA Domenica 13 Ottobre 2019 IMBARCO: Boretto RE (Lido Po - Via Argine Cisa) - ore 12.30 Navigazione commentata di 1 ora e 40’: Boretto, Pieve di Gualtieri (Casetta di Ligabue), Boretto - Pranzo a bordo MENU Antipasto della tradizione (Salumi della tradizione accompagnati dalla Salsa d'la Rasdura e Ciccioli frolli), Risotto zucca e taleggio e speck croccante, Tortelli di ricotta e spinaci burro e salvia, Spalla Cotta tiepida con Rosti di Patate, Sbrisolona locale e tradizionali crostatine alla marmellata e al cioccolato, ½ acqua e ¼ di Lambrusco Reggiano DOC o Pignoletto dei Colli Emiliani DOC, caffè Il menu potrebbe subire alcune piccole variazioni Prezzo a persona: € 55,00 (adulti) - € 30,00 (4/10 anni) – free (under 4 anni) Info e prenotazioni: 333.9043511 Agnese – 333.9043539 Claudia info@ilnuovoviaggiatore.it - www.navigazionepiacenza.it Domenica 17 Novembre 2019 IMBARCO: Boretto RE (Lido Po - Via Argine Cisa) - ore 12.30 Navigazione commentata di 1 ora e 40’: Boretto, Pieve di Gualtieri (Casetta di Ligabue), Boretto - Pranzo a bordo MENU Antipasto della tradizione (Salumi della tradizione accompagnati dalla Salsa d'la Rasdura e Ciccioli frolli), Tortelli di Spalla cotta e Lasagnetta di verdure, Arista di maiale al forno con Rosti di patate, Sbrisolona locale e tradizionali crostatine alla marmellata e al cioccolato, ½ acqua e ¼ di Lambrusco Reggiano DOC o Pignoletto dei Colli Emiliani DOC, caffè. Il menu potrebbe subire alcune piccole variazioni Prezzo a persona: € 55,00 (adulti) - € 30,00 (4/10 anni) – free (under 4 anni) Info e prenotazioni: 333.9043511 Agnese – 333.9043539 Claudia info@ilnuovoviaggiatore.it - www.navigazionepiacenza.it Domenica 8 Dicembre 2019 IMBARCO: Boretto RE (Lido Po - Via Argine Cisa) Navigazione commentata di 1 ora e 30’: Boretto, Pieve di Gualtieri (Casetta di Ligabue), Boretto - Pranzo a bordo MENU Antipasto della tradizione (Salumi della tradizione accompagnati dalla Salsa d'la Rasdura e Ciccioli frolli), Cappelletti in brodo e Tortelli di ricotta e spinaci, Guanciale Brasato al Lambrusco con polenta morbida, Assaggi di tipici dolcetti natalizi tradizionali (Spongata, Zuffe, Sbrisolona, Dolcetti spezianti, ecc.) ½ acqua e ¼ di Lambrusco Reggiano DOC o Pignoletto dei Colli Emilianii DOC, caffè. Il menu potrebbe subire alcune piccole variazioni Prezzo a persona: € 60,00 (adulti) - € 30,00 (4/10 anni) – free (under 4 anni) Info e prenotazioni: 333.9043511 Agnese – 333.9043539 Claudia info@ilnuovoviaggiatore.it - www.navigazionepiacenza.it Domenica 25 Dicembre 2019 IMBARCO: Boretto RE (Lido Po - Via Argine Cisa) Navigazione commentata di 1 ora e 30' : Boretto, Pieve di Gualtieri (Casetta di Ligabue), Boretto - Pranzo a bordo MENU Antipasto della tradizione (Salumi della tradizione accompagnati dalla Salsa d'la Rasdura e Ciccioli frolli), C appelletti in brodo, Tortelli di ricotta e spinaci con burro e salvia robiola e pomodorini, arrosto di Vitello con Polpettone e Cotechino della tradizione, salsa verde di prezzemolo, pure di patate, Panettone Tradizionale e Spongata (prodotto tipico locale), acqua, Lambrusco Reggiano DOC o Pignoletto dei Colli Emiliani DOC, caffè. Il menu potrebbe subire alcune piccole variazioni Prezzo a persona: € 65,00 (adulti) - € 35,00 (4/10 anni) – free (under 4 anni) Info e prenotazioni: 333.9043511 Agnese – 333.9043539 Claudia - info@ilnuovoviaggiatore.it - www.navigazionepiacenza.it …E PER CHI DESIDERA FERMARSI PIU’ A LUNGO NELLA BASSA ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI… La Bassa Reggiana è un luogo al di fuori del tempo dove vale la pena fermarsi anche un paio di giorni per trascorrere un tranquillo weekend assaporando un viaggio dai ritmi slow, tra atmosfere rarefatte e silenziose tra luoghi ricchi di suggestione, sapori tipici e profumi che evocano il passato, piazze, bar e osterie, dove ancora si può cogliere il calore umano dei racconti degli anziani e delle pellicole di Don Camillo e Peppone E proprio a due passi dal Po, a Brescello RE, il Museo Peppone e Don Camillo consente al pubblico di ripercorrere le loro avventure attraverso oggetti di scena, locandine, manifesti originali, fotografie dai set e materiali cartacei relativi ai film girati tra il 1951 e il 1965. Nel piazzale davanti al museo troneggia il carro armato, utilizzato nella sequenza di un memorabile episodio. Nella sala principale figurano la motocicletta di Peppone e la bicicletta di don Camillo. Da non perdere anche una tappa al “Museo Brescello e Guareschi, Il territorio e cinema”, che al suo primo piano propone ai visitatori la ricostruzione di un set cinematografico originale dei film di Don Camillo e Peppone. Se da Brescello ci si sposta verso sud meritano una visita le piccole “Capitali del Po”: Gualtieri RE e Guastalla RE con le loro belle piazze e i palazzi storici. A Gualtieri inoltre è imperdibile una tappa alla caratteristica Casa Museo di Antonio Ligabue, un vero gioiello di autenticità. Una visita particolare quella che attende il visitatore: una visita intima e ricca di emozione, nel cuore della casa che Ligabue stesso abitò e dipinse. Per i più romantici infine consigliamo di dirigersi verso nord dove ad una manciata di Km, in provincia di Parma, troveranno Colorno PR con la sua splendida Reggia, definita la “Versailles” dei Duchi di Parma. Infine, suggeriamo una visita a Sabbioneta MN (la piccola Atene) e al complesso monastico di San Benedetto in Polirone MN (con Il Monastero e l’Abbazia) oppure al Museo di Bijoux a Casalmaggiore (CR). Per chi volesse concedersi una vacanza più lunga, possiamo organizzare pacchetti completi di pernottamento, ingressi museali, ecc. Per informazioni e preventivi, contattateci! Info e prenotazioni: 333.9043539 (Claudia) - 333.9043511 (Agnese) info@ilnuovoviaggiatore.it - www.navigazionepiacenza.it